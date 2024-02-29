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Британия опровергла заявление Шольца об участии Лондона в использовании ракет ВСУ

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Британия опровергла заявление канцлера ФРГ Шольца о том, что Лондон принимает непосредственное участие в использовании на Украине поставляемых ракет.
Британия опровергла заявление Шольца об участии Лондона в использовании ракет ВСУ
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

Об этом сообщает Deutsche Welle*.

По словам представителя Минобороны Великобритании, запуск крылатых ракет Storm Shadow и процесс выбора целей являются делом ВС Украины.

Ранее Шольц выступил против поставки Вооружённым силам Украины крылатых ракет Taurus, объяснив это тем, что ФРГ таким образом может быть втянута в конфликт.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.

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