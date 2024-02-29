Британия опровергла заявление Шольца об участии Лондона в использовании ракет ВСУ

Британия опровергла заявление канцлера ФРГ Шольца о том, что Лондон принимает непосредственное участие в использовании на Украине поставляемых ракет.

AP

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Об этом сообщает Deutsche Welle*. По словам представителя Минобороны Великобритании, запуск крылатых ракет Storm Shadow и процесс выбора целей являются делом ВС Украины. Ранее Шольц выступил против поставки Вооружённым силам Украины крылатых ракет Taurus, объяснив это тем, что ФРГ таким образом может быть втянута в конфликт. * СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.