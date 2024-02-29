Спикер парламента Армении: Ереван готов стать кандидатом на членство в ЕС
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«Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам максимальную безопасность», — цитирует его РИА Новости.
Симонян отметил, что нынешняя система безопасности не действует, но о выводе российской военной базы речи не идёт, как и о НАТО.
«Мы пытаемся покупать оружие из всех возможных мест для защиты нашей безопасности. Если это мешает какой-то иной системе безопасности, это их проблема», — добавил он.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва исходит из того, что Армения по-прежнему является членом Организации Договора о коллективной безопасности со всеми правами и обязанностями.