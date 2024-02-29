Спикер парламента Армении: Ереван готов стать кандидатом на членство в ЕС

Спикер парламента Армении Ален Симонян допустил возможность углубления отношений Еревана с ЕС и получения статуса кандидата на вступление в объединение.

«Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам максимальную безопасность», — цитирует его РИА Новости.

Симонян отметил, что нынешняя система безопасности не действует, но о выводе российской военной базы речи не идёт, как и о НАТО.

«Мы пытаемся покупать оружие из всех возможных мест для защиты нашей безопасности. Если это мешает какой-то иной системе безопасности, это их проблема», — добавил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва исходит из того, что Армения по-прежнему является членом Организации Договора о коллективной безопасности со всеми правами и обязанностями.