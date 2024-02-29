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Экс-разведчик Риттер: ВСУ не смогут перейти в наступление из-за натиска ВС России

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в эфире YouTube-канала Redacted, что украинские войска не смогут провести успешное контрнаступление из-за неспособности противостоять ВС России.

«Новое контрнаступление будет таким же «успешным», что означает,... люди будут убиты, ранены или взяты в плен, а техника — уничтожена», — сказал он.

При этом Риттер отметил, что ВС России довольно хорошо перехватывают войска противника по мере их наращивания.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что у Украины вряд ли получится начать контрнаступление в этом году.

Также немецко-финский предприниматель Ким Дотком заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось катастрофой, тем не менее Запад не стремится подтолкнуть Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

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