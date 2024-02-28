В ДНР осудили осквернившего памятник красноармейцам латвийского наёмника

Верховный суд ДНР заочно вынес приговор воевавшему на стороне ВСУ наёмнику из Латвии Гундрасу Клаве, который снёс памятник на братской могиле трёх советских офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в 2021 году Клаве при помощи колёсного погрузчика снёс артиллерийское орудие, установленное на верхней части надгробного памятника в латвийском городе Екабпилс.



После начала СВО он приехал на Украину и вступил в ВСУ. Наёмник участвовал в конфликте в составе нацформирования «Карпатская сечь» и по апрель 2023 года выполнял командирские приказы, в результате чего «разрушалась гражданская инфраструктура населённых пунктов ДНР, наступала гибель мирного населения», отмечает следствие.

«Приговором суда Калве заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что американский наёмник жаловался на непрофессионализм командования ВСУ.