В ДНР осудили осквернившего памятник красноармейцам латвийского наёмника

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Верховный суд ДНР заочно вынес приговор воевавшему на стороне ВСУ наёмнику из Латвии Гундрасу Клаве, который снёс памятник на братской могиле трёх советских офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в 2021 году Клаве при помощи колёсного погрузчика снёс артиллерийское орудие, установленное на верхней части надгробного памятника в латвийском городе Екабпилс.

После начала СВО он приехал на Украину и вступил в ВСУ. Наёмник участвовал в конфликте в составе нацформирования «Карпатская сечь» и по апрель 2023 года выполнял командирские приказы, в результате чего «разрушалась гражданская инфраструктура населённых пунктов ДНР, наступала гибель мирного населения», отмечает следствие.

«Приговором суда Калве заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что американский наёмник жаловался на непрофессионализм командования ВСУ.