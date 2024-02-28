Военкор RT показал, как работают разведчики группы «Савы» в зоне спецоперации

Военкор RT Александр Яремчук показал, как работают разведчики группы «Савы», которые занимаются обнаружением ВСУ, чтобы не дать противнику вернуть потерянные опорные пункты.

В районе также действуют отряды БПЛА ВСУ, которые пытаются конкурировать с российскими разведчиками. Работают они грамотно, но бойцы ВС России успешно им противодействуют.

Один день работы расчёта БПЛА на позициях в Марьинке — в репортаже.