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Военкор RT показал, как работают разведчики группы «Савы» в зоне спецоперации

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Военкор RT Александр Яремчук показал, как работают разведчики группы «Савы», которые занимаются обнаружением ВСУ, чтобы не дать противнику вернуть потерянные опорные пункты.

В районе также действуют отряды БПЛА ВСУ, которые пытаются конкурировать с российскими разведчиками. Работают они грамотно, но бойцы ВС России успешно им противодействуют.

Один день работы расчёта БПЛА на позициях в Марьинке — в репортаже.

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