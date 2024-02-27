Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ посёлка в районе Горловки
- РИА Новости
Приходько в личном Telegram-канале отметил, что от украинской агрессии пострадала жительница посёлка Солидарность Калининского района Горловки. Информации о её состоянии пока нет.
Мэр Горловки также сообщил, что вследствие обстрела со стороны украинских войск повреждения получили расположенные в посёлке объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли посёлок Широкая Балка в районе Горловки.