Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ посёлка в районе Горловки

Вооружённые силы Украины 27 февраля обстреляли территорию Горловки в Донецкой Народной Республике. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате этого ранение получила мирная жительница.

Приходько в личном Telegram-канале отметил, что от украинской агрессии пострадала жительница посёлка Солидарность Калининского района Горловки. Информации о её состоянии пока нет.

Мэр Горловки также сообщил, что вследствие обстрела со стороны украинских войск повреждения получили расположенные в посёлке объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли посёлок Широкая Балка в районе Горловки.