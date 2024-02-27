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Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ посёлка в районе Горловки

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Вооружённые силы Украины 27 февраля обстреляли территорию Горловки в Донецкой Народной Республике. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате этого ранение получила мирная жительница.
Мирная жительница получила ранение при обстреле ВСУ посёлка в районе Горловки
  • РИА Новости

Приходько в личном Telegram-канале отметил, что от украинской агрессии пострадала жительница посёлка Солидарность Калининского района Горловки. Информации о её состоянии пока нет.

Мэр Горловки также сообщил, что вследствие обстрела со стороны украинских войск повреждения получили расположенные в посёлке объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли посёлок Широкая Балка в районе Горловки.

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