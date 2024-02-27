Минобороны: силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооружённых сил Украины над Белгородской областью.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, попытка совершения теракта на территории России пресечена около 12:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что средства ПВО за ночь 27 февраля уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью и один — над Белгородской.