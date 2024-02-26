МИД: Россия солидарна с высокими оценками наблюдателей голосования в Белоруссии
- РИА Новости
В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении указывается, что миссии СНГ, ШОС, парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ, а также независимые наблюдатели из различных государств признали прошедшие выборы соответствующими национальному законодательству и международным стандартам.
«Солидарны с высокими оценками организации голосования, данными международными наблюдателями», — отметили в дипведомстве.
Ранее наблюдатели от ШОС назвали прошедшие в Белоруссии парламентские и местные выборы прозрачными и демократичными.