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МИД: Россия солидарна с высокими оценками наблюдателей голосования в Белоруссии

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Москва солидарна с высокими оценками организации голосования в Республике Беларусь со стороны международных наблюдателей. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
МИД: Россия солидарна с высокими оценками наблюдателей голосования в Белоруссии
  • РИА Новости

В опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении указывается, что миссии СНГ, ШОС, парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ, а также независимые наблюдатели из различных государств признали прошедшие выборы соответствующими национальному законодательству и международным стандартам.

«Солидарны с высокими оценками организации голосования, данными международными наблюдателями», — отметили в дипведомстве.

Ранее наблюдатели от ШОС назвали прошедшие в Белоруссии парламентские и местные выборы прозрачными и демократичными.

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