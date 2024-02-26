МИД России: Москва приветствует проведение в Белоруссии единого дня голосования

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва приветствует проведение в Белоруссии единого дня голосования.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Приветствуем успешное проведение 25 февраля в Республике Беларусь важного внутриполитического события — единого дня голосования», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Россия с уважением относится к суверенному волеизъявлению белорусских граждан.

Отмечается, что россияне принимали активное участие в наблюдении за голосованием как в рамках делегаций ряда объединений, так и на двусторонней основе.

Ранее сообщалось, что явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила почти 73%.