МИД России: Москва приветствует проведение в Белоруссии единого дня голосования
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Приветствуем успешное проведение 25 февраля в Республике Беларусь важного внутриполитического события — единого дня голосования», — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что Россия с уважением относится к суверенному волеизъявлению белорусских граждан.
Отмечается, что россияне принимали активное участие в наблюдении за голосованием как в рамках делегаций ряда объединений, так и на двусторонней основе.
Ранее сообщалось, что явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила почти 73%.