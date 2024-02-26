В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей от сиропа
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 20 лет лишения свободы», — сказали в суде.
Так, директора индийской компании Quramax Medical Рагвендра Пратара, импортёра сиропа в Узбекистан, приговорили к 20 годам тюрьмы, бывшего главу Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева — к 18 годам, а двух заместителей Кариева — к 16 годам колонии.
В декабре 2022 года стало известно, что дети скончались после приёма препарата «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech. Во время лабораторных исследований в составе препарата нашли токсичное вещество — этиленгликоль.
Тогда дело возбудили по статье о нарушении порядка розничной реализации лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.