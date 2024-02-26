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В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о смерти 68 детей от сиропа

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В Узбекистане Ташкентский городской суд приговорил к срокам до 20 лет лишения свободы 23 обвиняемых по делу о смерти 68 детей, которые скончались после приёма индийского препарата против ОРВИ.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

«Суд признал виновными всех 23 обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки до 20 лет лишения свободы», — сказали в суде.

Так, директора индийской компании Quramax Medical Рагвендра Пратара, импортёра сиропа в Узбекистан, приговорили к 20 годам тюрьмы, бывшего главу Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева — к 18 годам, а двух заместителей Кариева — к 16 годам колонии. 

В декабре 2022 года стало известно, что дети скончались после приёма препарата «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech. Во время лабораторных исследований в составе препарата нашли токсичное вещество — этиленгликоль.

Тогда дело возбудили по статье о нарушении порядка розничной реализации лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.

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