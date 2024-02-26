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Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске эскалации конфликта на Украине

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Кризис на Украине может обостриться, заявил на брифинге в Женеве Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске эскалации конфликта на Украине
  • РИА Новости

Он отметил, что к эскалации кризиса на Украине может привести то обстоятельство, что конфликт в регионе приобретает затяжной характер. Это, по словам Гутерреша, выливается в использование большего количества оружия.

«Очевидно, что это тот конфликт, который продолжается и продолжается, а когда конфликт продолжается, то всегда есть риск эскалации», — приводит его слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд стран НАТО оценивают возможность отправки военных на Украину.

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