Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске эскалации конфликта на Украине

Кризис на Украине может обостриться, заявил на брифинге в Женеве Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что к эскалации кризиса на Украине может привести то обстоятельство, что конфликт в регионе приобретает затяжной характер. Это, по словам Гутерреша, выливается в использование большего количества оружия.

«Очевидно, что это тот конфликт, который продолжается и продолжается, а когда конфликт продолжается, то всегда есть риск эскалации», — приводит его слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд стран НАТО оценивают возможность отправки военных на Украину.