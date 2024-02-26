Депутат челябинского заксобрания Колесникова отправилась добровольцем на СВО

Депутат законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова отправилась добровольцем в зону специальной военной операции.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

«Да, мы подтверждаем, она отправилась в зону специальной военной операции добровольцем», — сказали агентству.

Колесникова является супругой депутата Государственной думы России Олега Колесникова, который ранее сообщал, что находится в зоне спецоперации как доброволец.

Он является заместителем командира бригады БПЛА «Гром-Каскад» ВС России.