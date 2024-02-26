Депутат челябинского заксобрания Колесникова отправилась добровольцем на СВО
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.
«Да, мы подтверждаем, она отправилась в зону специальной военной операции добровольцем», — сказали агентству.
Колесникова является супругой депутата Государственной думы России Олега Колесникова, который ранее сообщал, что находится в зоне спецоперации как доброволец.
Он является заместителем командира бригады БПЛА «Гром-Каскад» ВС России.