Гагин: потери ВСУ только в Артёмовске составили около 50 тысяч солдат

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска только в Артёмовске потеряли около 50 тыс. человек личного состава.

По его словам, заниженные цифры потерь ВСУ, озвученные Владимиром Зеленским, нацелены на то, чтобы снизить градус социальной напряжённости и «расслабить» население для мобилизации, передаёт РИА Новости.

«Из украинских источников известны цифры о гибели около 100 тыс. военных за период «контрнаступа». Эти же цифры ранее звучали из источников Минобороны Украины», — сказал Гагин.

Он добавил, что эти цифры не учитывают без вести пропавших и раненых солдат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньём слова Зеленского о потерях ВСУ.