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Гагин: потери ВСУ только в Артёмовске составили около 50 тысяч солдат

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Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска только в Артёмовске потеряли около 50 тыс. человек личного состава.
Гагин: потери ВСУ только в Артёмовске составили около 50 тысяч солдат
  • © AP Photo / Efrem Lukatsky

По его словам, заниженные цифры потерь ВСУ, озвученные Владимиром Зеленским, нацелены на то, чтобы снизить градус социальной напряжённости и «расслабить» население для мобилизации, передаёт РИА Новости.

«Из украинских источников известны цифры о гибели около 100 тыс. военных за период «контрнаступа». Эти же цифры ранее звучали из источников Минобороны Украины», — сказал Гагин.

Он добавил, что эти цифры не учитывают без вести пропавших и раненых солдат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала враньём слова Зеленского о потерях ВСУ.

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