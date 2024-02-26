RT в Telegram
Подпишись

Глава Администрации президента Белоруссии Сергеенко избран депутатом парламента

Короткая ссылка
Главу Администрации президента Белоруссии Игоря Сергеенко избрали депутатом нижней палаты парламента государства.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в материале, фамилию Сергеенко на пресс-конференции по итогам прошедшего 25 февраля первого в истории страны единого дня голосования на парламентских и местных выборах назвал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко, перечисляя кандидатов, избранных депутатами по округам.

Ранее стало известно, что в Белоруссии во время единого дня голосования на парламентских и местных выборах избрали все 110 депутатов нижней палаты парламента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить