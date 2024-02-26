Глава Администрации президента Белоруссии Сергеенко избран депутатом парламента

Главу Администрации президента Белоруссии Игоря Сергеенко избрали депутатом нижней палаты парламента государства.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается в материале, фамилию Сергеенко на пресс-конференции по итогам прошедшего 25 февраля первого в истории страны единого дня голосования на парламентских и местных выборах назвал председатель ЦИК республики Игорь Карпенко, перечисляя кандидатов, избранных депутатами по округам.

Ранее стало известно, что в Белоруссии во время единого дня голосования на парламентских и местных выборах избрали все 110 депутатов нижней палаты парламента.