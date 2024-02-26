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Рогов: российские бойцы взяли под контроль юг Работина, идут ожесточённые бои

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ВС России взяли под контроль южную часть Работина на Запорожской линии фронта, ожесточённые бои за село продолжаются, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника», — сказал он.

Рогов добавил, что за село продолжаются ожесточённые бои, ВСУ окопались в северной части Работина.

По его словам, Вооружённые силы России в данный момент выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны ВС Украины, освобождая Работино метр за метром.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские бойцы вошли в Работино и продолжают вести наступление.

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