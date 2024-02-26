Рогов: российские бойцы взяли под контроль юг Работина, идут ожесточённые бои

ВС России взяли под контроль южную часть Работина на Запорожской линии фронта, ожесточённые бои за село продолжаются, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника», — сказал он.

Рогов добавил, что за село продолжаются ожесточённые бои, ВСУ окопались в северной части Работина.

По его словам, Вооружённые силы России в данный момент выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны ВС Украины, освобождая Работино метр за метром.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские бойцы вошли в Работино и продолжают вести наступление.