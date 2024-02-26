Рогов: российские бойцы взяли под контроль юг Работина, идут ожесточённые бои
Об этом пишет РИА Новости.
«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника», — сказал он.
Рогов добавил, что за село продолжаются ожесточённые бои, ВСУ окопались в северной части Работина.
По его словам, Вооружённые силы России в данный момент выполняют сложнейшую задачу по вскрытию глубокоэшелонированной обороны ВС Украины, освобождая Работино метр за метром.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские бойцы вошли в Работино и продолжают вести наступление.