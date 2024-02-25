Политолог Дудчак допустил протесты в Грузии перед выборами в парламент
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По его словам, повестку принятия Грузии в ЕС продвигает президент республики Саломе Зурабишвили.
«А население уже ощущает плоды восстановления нормальных добрососедских отношений с Россией», — приводит РИА Новости слова Дудчака.
Политолог подчеркнул, что требования Евросоюза могут негативно повлиять на экономику Грузии.
Дудчак не исключил, что в октябре оппозиция может организовать протесты на фоне проведения выборов в парламент.
Ранее глава Минфина Лаша Хуцишвили сообщил, что власти Грузии не обнаружили ни единого случая нарушения антироссийских санкций.