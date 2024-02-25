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Политолог Дудчак допустил протесты в Грузии перед выборами в парламент

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Политолог Александр Дудчак не исключил, что в Грузии могут вспыхнуть протесты перед выборами в парламент, которые пройдут в октябре.
Политолог Дудчак допустил протесты в Грузии перед выборами в парламент
  • Gettyimages.ru
  • © John Elk III

По его словам, повестку принятия Грузии в ЕС продвигает президент республики Саломе Зурабишвили.

«А население уже ощущает плоды восстановления нормальных добрососедских отношений с Россией», — приводит РИА Новости слова Дудчака.

Политолог подчеркнул, что требования Евросоюза могут негативно повлиять на экономику Грузии.

Дудчак не исключил, что в октябре оппозиция может организовать протесты на фоне проведения выборов в парламент.

Ранее глава Минфина Лаша Хуцишвили сообщил, что власти Грузии не обнаружили ни единого случая нарушения антироссийских санкций.

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