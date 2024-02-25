RT в Telegram
Подпишись

Лукашенко: Белоруссия готова пустить наблюдателей ОБСЕ без виз до конца выборов

Короткая ссылка
Белоруссия готова принять наблюдателей ОБСЕ до конца проходящего единого дня голосования. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Выступая перед журналистами на избирательном участке после голосования на выборах в нижнюю палату парламента и местные советы, белорусский лидер отметил, что наблюдатели ОБСЕ могут приехать в республику до вечера.

«Вот я их всех без виз запущу в Беларусь», — цитирует его ТАСС.

Лукашенко добавил, что если бы ОБСЕ захотела посетить Белоруссию и сделала бы соответствующий запрос — его бы обязательно рассмотрели.

Также Лукашенко прокомментировал заявления о выходе Армении из ОДКБ. По его словам, в Минске их не получали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить