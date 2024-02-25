Лукашенко: Белоруссия готова пустить наблюдателей ОБСЕ без виз до конца выборов

Белоруссия готова принять наблюдателей ОБСЕ до конца проходящего единого дня голосования. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Выступая перед журналистами на избирательном участке после голосования на выборах в нижнюю палату парламента и местные советы, белорусский лидер отметил, что наблюдатели ОБСЕ могут приехать в республику до вечера.

«Вот я их всех без виз запущу в Беларусь», — цитирует его ТАСС.

Лукашенко добавил, что если бы ОБСЕ захотела посетить Белоруссию и сделала бы соответствующий запрос — его бы обязательно рассмотрели.

Также Лукашенко прокомментировал заявления о выходе Армении из ОДКБ. По его словам, в Минске их не получали.