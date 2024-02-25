Лукашенко: Белоруссия готова пустить наблюдателей ОБСЕ без виз до конца выборов
Выступая перед журналистами на избирательном участке после голосования на выборах в нижнюю палату парламента и местные советы, белорусский лидер отметил, что наблюдатели ОБСЕ могут приехать в республику до вечера.
«Вот я их всех без виз запущу в Беларусь», — цитирует его ТАСС.
Лукашенко добавил, что если бы ОБСЕ захотела посетить Белоруссию и сделала бы соответствующий запрос — его бы обязательно рассмотрели.
Также Лукашенко прокомментировал заявления о выходе Армении из ОДКБ. По его словам, в Минске их не получали.