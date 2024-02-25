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Лукашенко призвал Армению не спешить выходить из интеграционных структур

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Белорусский президент Александр Лукашенко посоветовал властям Армении не спешить выходить из интеграционных структур.
Лукашенко призвал Армению не спешить выходить из интеграционных структур
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«Политикам в Ереване нужно очнуться, чтобы не потерять то, что есть. Надеюсь, они на меня не обидятся. Время многое меняет, и ситуация изменится вообще в мире. Поэтому компактным государствам не надо делать лишних движений», — заявил Лукашенко.

Он выразил мнение, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «сделал эмоциональное заявление» о выходе страны из ОДКБ.

Лукашенко также отметил, что Минск не получал заявлений о выходе Еревана из ОДКБ.

23 февраля Пашинян заявил, что Ереван заморозил своё участие в ОДКБ.

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