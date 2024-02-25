Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны России сообщило, что около 11:00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
- РИА Новости
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о перехвате двух украинских беспилотников.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен