Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны России сообщило, что около 11:00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о перехвате двух украинских беспилотников.