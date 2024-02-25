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Наблюдатели от ЦИК России не выявили отклонений на выборах в Белоруссии

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Парламентские выборы в Белоруссии проходят без каких-либо отклонений, которые могли бы оказать влияние на решение избирателей. Информацию об этом предоставил глава делегации ЦИК России Николай Булаев.
Наблюдатели от ЦИК России не выявили отклонений на выборах в Белоруссии
  • © Sputnik/РИА Новости

В комментарии ТАСС он отметил, что в республике на всех избирательных участках «очень жёстко соблюдается законодательство» и людей, которые приходили бы «с какой-то тревожностью», там не видели.

«Ну, тем более никаких провокаций. Очень спокойно, очень дружелюбные и избиратели, и члены избирательных комиссий», — добавил Булаев.

Ранее сообщалось, что спустя час после начала выборов в Белоруссии явка избирателей превысила 43%.

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