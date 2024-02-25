Наблюдатели от ЦИК России не выявили отклонений на выборах в Белоруссии
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В комментарии ТАСС он отметил, что в республике на всех избирательных участках «очень жёстко соблюдается законодательство» и людей, которые приходили бы «с какой-то тревожностью», там не видели.
«Ну, тем более никаких провокаций. Очень спокойно, очень дружелюбные и избиратели, и члены избирательных комиссий», — добавил Булаев.
Ранее сообщалось, что спустя час после начала выборов в Белоруссии явка избирателей превысила 43%.