Косачёв: выборы в Белоруссии проходят по высоким международным стандартам

Выборы в Белоруссии депутатов нижней палаты парламента и местных советов соответствуют международным стандартам. С заявлением об этом выступил координатор мониторинговой группы Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачёв.

По его словам, в рамках проведения выборов были обеспечены все условия для избирателей в части информирования о кандидатах, а также в вопросах логистики.

«То, что мы видим с точки зрения организации выборов, у нас не вызывает никаких вопросов. Никаких оснований для тревоги у нас нет», — отметил он в беседе с ТАСС.

Единый день голосования, первый в истории Белоруссии, стартовал в республике утром 25 февраля. В рамках его проведения в стране открылось почти 5,5 тыс. избирательных участков.