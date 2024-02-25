Косачёв: выборы в Белоруссии проходят по высоким международным стандартам
- © Sputnik/РИА Новости
По его словам, в рамках проведения выборов были обеспечены все условия для избирателей в части информирования о кандидатах, а также в вопросах логистики.
«То, что мы видим с точки зрения организации выборов, у нас не вызывает никаких вопросов. Никаких оснований для тревоги у нас нет», — отметил он в беседе с ТАСС.
Единый день голосования, первый в истории Белоруссии, стартовал в республике утром 25 февраля. В рамках его проведения в стране открылось почти 5,5 тыс. избирательных участков.