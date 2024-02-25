RT в Telegram
Подпишись

Косачёв: выборы в Белоруссии проходят по высоким международным стандартам

Короткая ссылка
Выборы в Белоруссии депутатов нижней палаты парламента и местных советов соответствуют международным стандартам. С заявлением об этом выступил координатор мониторинговой группы Межпарламентской ассамблеи СНГ Константин Косачёв.
Косачёв: выборы в Белоруссии проходят по высоким международным стандартам
  • © Sputnik/РИА Новости

По его словам, в рамках проведения выборов были обеспечены все условия для избирателей в части информирования о кандидатах, а также в вопросах логистики.

«То, что мы видим с точки зрения организации выборов, у нас не вызывает никаких вопросов. Никаких оснований для тревоги у нас нет», — отметил он в беседе с ТАСС.

Единый день голосования, первый в истории Белоруссии, стартовал в республике утром 25 февраля. В рамках его проведения в стране открылось почти 5,5 тыс. избирательных участков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить