Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном ВСУ Херсоне
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.
«В Херсоне зафиксированы обстрелы админздания и объекта критической инфраструктуры», — написал Прокудин в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины в течение суток девять раз обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.
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