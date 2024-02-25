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Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольном ВСУ Херсоне

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Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольном Киеву Херсоне повреждены административное здание и объект критической инфраструктуры.

«В Херсоне зафиксированы обстрелы админздания и объекта критической инфраструктуры», — написал Прокудин в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины в течение суток девять раз обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. 

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