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Старовойт: в Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Об этом он написал в Telegram.

«Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», — сообщил Старовойт.

Он добавил, что, если жители находятся дома, им необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой, а если на улице — зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

23 февраля российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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