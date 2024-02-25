Старовойт: в Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе объявлена ракетная опасность.

Об этом он написал в Telegram.

«Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», — сообщил Старовойт.

Он добавил, что, если жители находятся дома, им необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой, а если на улице — зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

23 февраля российские средства ПВО пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России.