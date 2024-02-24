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ВСУ ударили из РСЗО по ресторану в Донецке, где проходила свадьба

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ВСУ ударили из РСЗО по ресторану в Донецке, где проходила свадьба, один человек пострадал.
ВСУ ударили из РСЗО по ресторану в Донецке, где проходила свадьба
  • РИА Новости

«Мы слышали два прилёта. В этот момент в заведении находились порядка 50—60 человек. Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодожёнов, теперь запомнится надолго», — сообщила РИА Новости сотрудница ресторана.

По словам очевидца, один из мирных жителей получил ранение в ногу.

Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё один получил ранение в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

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