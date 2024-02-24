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Глава ДНР Пушилин приехал в освобождённую Авдеевку

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что приехал в освобождённую Авдеевку.
Глава ДНР Пушилин приехал в освобождённую Авдеевку
  • РИА Новости

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

«Сегодня получилось попасть в Авдеевку, работы здесь много», — рассказал Пушилин.

По словам главы ДНР, в городе предстоит серьёзная работа по разминированию и восстановлению.

Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.

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