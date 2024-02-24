NTV: у украинской армии пропал энтузиазм для ведения боёв
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Также военнослужащие пожаловались на давление, которое оказывается российскими беспилотниками, часто срывающими их атаки. По словам бойца ВСУ, выкопать окопы уже стало проблематично.
«Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед», — добавил он.
Ранее командующий группировкой доложил, что около 200 украинских военных сдались после зачистки в Авдеевке.