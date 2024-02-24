NTV: у украинской армии пропал энтузиазм для ведения боёв

Украинские военные потеряли мотивацию по ведению боёв, а также в войсках наблюдается дефицит личного состава. Об этом рассказали солдаты ВСУ немецкому телеканалу NTV.

Также военнослужащие пожаловались на давление, которое оказывается российскими беспилотниками, часто срывающими их атаки. По словам бойца ВСУ, выкопать окопы уже стало проблематично.

«Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед», — добавил он.

Ранее командующий группировкой доложил, что около 200 украинских военных сдались после зачистки в Авдеевке.