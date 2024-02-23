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В Горловке при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА пострадал мирный житель

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Мирный житель получил ранение в результате сброса в Горловке взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВСУ.

Как сообщил в Telegram мэр города Иван Приходько, инцидент произошёл в посёлке Гольмовский Никитовского района Горловки. Он добавил, что в течение дня от агрессии ВСУ пострадали ещё несколько горожан.

«По состоянию на сейчас в результате украинской вооружённой агрессии ранены четверо мирных горловчан», — написал он.

Ранее Приходько сообщил о мирных жителях, получивших ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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