На Кубани уточнили, что в Каневском районе упал один БПЛА
В Каневском районе на Кубани упал один беспилотник, уточнили в оперштабе Краснодарского края.
- Gettyimages.ru
- © Ozge Elif Kizil / Anadolu
«По уточнённой информации... в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата», — говорится в сообщении.
Пожар удалось ликвидировать.
Ранее сообщалось о падении двух беспилотников в Каневском районе.
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