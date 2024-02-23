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На Кубани уточнили, что в Каневском районе упал один БПЛА

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В Каневском районе на Кубани упал один беспилотник, уточнили в оперштабе Краснодарского края.
На Кубани уточнили, что в Каневском районе упал один БПЛА
  • Gettyimages.ru
  • © Ozge Elif Kizil / Anadolu

«По уточнённой информации... в районе хутора Трудовая Армения подтверждено падение одного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось о падении двух беспилотников в Каневском районе.

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