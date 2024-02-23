ВС России за неделю уничтожили более 2560 военных ВСУ на Донецком направлении

Вооружённые силы России уничтожили более 2560 военных ВС Украины на Донецком направлении.

Об этом сообщает Минобороны России.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Победа», — сказано в сводке ведомства.

Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи в районах населённых пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка ДНР.

При этом потери украинской армии составили более 2560 военных.

Кроме того, средства российской противовоздушной обороны в период с 17 по 23 февраля уничтожили 652 украинских БПЛА.