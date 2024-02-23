ВС России за неделю уничтожили более 2560 военных ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
Об этом сообщает Минобороны России.
«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Победа», — сказано в сводке ведомства.
Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи в районах населённых пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка ДНР.
При этом потери украинской армии составили более 2560 военных.
Кроме того, средства российской противовоздушной обороны в период с 17 по 23 февраля уничтожили 652 украинских БПЛА.