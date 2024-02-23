Вдова бойца ВС России рассказала, как её муж попал в плен ВСУ и сбежал оттуда

Вдова бойца из Ржева Григория Л., погибшего в селе Работино Запорожской области, рассказала RT, как её муж в июле 2023 года попал в плен украинской армии и сбежал оттуда.

По словам собеседницы RT, несмотря на ранение, военный помог выбраться из плена и сослуживцу. Ночью они добрались до деревни, где связались со своими.



«Он ребят называл сынками, перевязывал им раны, закрывал их собой при обстрелах. Он даже повзрослел по голосу, хотя ему было всего 32. Купил там машину УАЗ и на ней ездил на поле боя и собирал раненых и погибших», — добавила она.



По словам женщины, муж боялся, что его тело не смогут забрать с поля боя, если с ним что-то случится. В ноябре его группа попала под обстрел дронами в Работине.



Военный за год и два месяца на специальной военной операции был награждён в том числе орденом Мужества.

Ранее стало известно, что расчёты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колёсную технику ВСУ с личным составом.