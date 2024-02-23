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РИА Новости: бойцы ВС России на багги ушли от летящего на них дрона в Авдеевке

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Бойцы группировки войск «Центр» Вооружённых сил России на багги ушли от летящего на них украинского дрона-камикадзе в Авдеевке.
РИА Новости: бойцы ВС России на багги ушли от летящего на них дрона в Авдеевке
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующее видео.

На видео, которое было снято с камеры на каске российского военного, видно, что бойцы во время поездки на багги заметили направляющийся в их сторону FPV-дрон. Водитель багги набирает скорость и совершает ряд манёвров, чтобы обмануть оператора дрона, в то время как другой военный готовится выпрыгнуть из машины на ходу.

После этого рядом с багги происходит взрыв, все бойцы быстро выходят из него. В результате инцидента некоторые военные получили лёгкую контузию.

Ранее стало известно, что расчёты ударных FPV-дронов забайкальских десантников уничтожили колёсную технику ВСУ с личным составом.

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