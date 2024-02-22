Гладков: два человека пострадали при обстреле села Глотово Белгородской области

Два человека пострадали при обстреле села Глотово Грайворонского городского округа.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что ВСУ сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля в Глотове.

«В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки», — написал Гладков в Telegram.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Борок из РСЗО кассетными снарядами.