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Гладков: два человека пострадали при обстреле села Глотово Белгородской области

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Два человека пострадали при обстреле села Глотово Грайворонского городского округа.
Гладков: два человека пострадали при обстреле села Глотово Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что ВСУ сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля в Глотове.

«В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки», — написал Гладков в Telegram.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Борок из РСЗО кассетными снарядами.

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