Гладков: два человека пострадали при обстреле села Глотово Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он рассказал, что ВСУ сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля в Глотове.
«В результате взрывов пострадали водители: у одного мужчины осколочные ранения лица и руки, у второго — осколочное ранение руки», — написал Гладков в Telegram.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Борок из РСЗО кассетными снарядами.