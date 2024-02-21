Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины

Сирены воздушной тревоги активировали в трёх областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

На официальном ресурсе по оповещению населения указывается, что сирены начали звучать в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины. Ранее поступила информация, что систему оповещения населения активировали на всей территории Украины.