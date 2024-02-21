Воздушную тревогу объявили в трёх областях Украины
Сирены воздушной тревоги активировали в трёх областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
На официальном ресурсе по оповещению населения указывается, что сирены начали звучать в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины.
Ранее поступила информация, что систему оповещения населения активировали на всей территории Украины.
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