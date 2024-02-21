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China News: вероятность нового наступления ВСУ после поражения в Авдеевке мала

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Вероятность нового наступления Вооружённых сил Украины после поражения в Авдеевке становится всё меньше, пишет издание China News.
China News: вероятность нового наступления ВСУ после поражения в Авдеевке мала
  • Gettyimages.ru

«Вероятность того, что Украина снова решится на контрнаступление, на самом деле становится всё меньше и меньше», — говорится в статье. 

В публикации отмечается, что ВСУ в настоящий момент оказались в патовой ситуации.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.

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