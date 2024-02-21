Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что украинское военное командование потеряло контроль над солдатами Вооружённых сил Украины после сдачи Авдеевки.

Об этом Дэвис заявил в интервью каналу News Nation, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter).

«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками», — сказал военный.

Дэвис объяснил, что у ВСУ на окраине Авдеевки ещё оставались силы, которые могли оборонять город, как им и приказали. Однако вместо этого они убежали с позиций.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают наступательные действия после взятия Авдеевки, освобождено 72 кв. км.

Подразделения украинской армии за два дня боёв в этом городе лишились 2,4 тыс. военнослужащих, отметил министр.