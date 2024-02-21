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RT показал, как оператор БПЛА уничтожил расчёт дронов-камикадзе ВСУ в Каменском

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RT показал, как российский оператор БПЛА 4-й военной базы Вооружённых сил России уничтожил расчёт дронов-камикадзе украинских войск.

Кадры сделаны в населённом пункте Каменское Запорожской области.

Ранее российские бойцы рассказали военкору RT Филиппу Прокудину, как прямо на фронте собирают, тестируют, а потом используют беспилотники, включая дроны-камикадзе. 

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