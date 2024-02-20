Шойгу: Россия применяет сотни дронов в сутки на СВО, а производит их тысячами
- РИА Новости
«Сегодня у нас применение дронов исчисляется сотнями в сутки, а производство — тысячами», — цитирует РИА Новости Шойгу по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, такая работа требует постоянного совершенствования.
Ранее стало известно, что правительство России проработает формирование на Дальнем Востоке центра компетенций в области авиационных беспилотников, в том числе для проведения испытаний.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также призвал увеличить производство беспилотников в стране.