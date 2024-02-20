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Шойгу: Россия применяет сотни дронов в сутки на СВО, а производит их тысячами

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине применяют беспилотники сотнями в сутки.
Шойгу: Россия применяет сотни дронов в сутки на СВО, а производит их тысячами
  • РИА Новости

«Сегодня у нас применение дронов исчисляется сотнями в сутки, а производство — тысячами», — цитирует РИА Новости Шойгу по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, такая работа требует постоянного совершенствования.

Ранее стало известно, что правительство России проработает формирование на Дальнем Востоке центра компетенций в области авиационных беспилотников, в том числе для проведения испытаний.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев также призвал увеличить производство беспилотников в стране.

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