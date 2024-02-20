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Шойгу: ВСУ при уходе из Авдеевки оставили много раненых и оружия

Шойгу сообщил, что в Авдеевке идёт большая работа по разминированию

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Украинские войска при уходе из Авдеевки оставили большое количество раненых военных, оружия, а также заминированных площадей. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Шойгу: ВСУ при уходе из Авдеевки оставили много раненых и оружия
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

«Противник, уходя из Авдеевки, оставлял много пленных, много раненых. Брошено много оружия, очень много труб ПЗРК», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам министра, проводится большая работа по разминированию. Шойгу подчеркнул, что выход противника был хаотичным, а специально заминированных объектов нет.

Также он заявил, что ВС России продолжают наступательные действия после освобождения Авдеевки.

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