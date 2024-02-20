Шойгу: ВСУ при уходе из Авдеевки оставили много раненых и оружия
Шойгу сообщил, что в Авдеевке идёт большая работа по разминированию
- РИА Новости
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«Противник, уходя из Авдеевки, оставлял много пленных, много раненых. Брошено много оружия, очень много труб ПЗРК», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам министра, проводится большая работа по разминированию. Шойгу подчеркнул, что выход противника был хаотичным, а специально заминированных объектов нет.
Также он заявил, что ВС России продолжают наступательные действия после освобождения Авдеевки.