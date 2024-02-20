Шойгу: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны в ходе своего контрнаступления

Украинские войска не дошли даже до первой линии обороны в ходе своего контрнаступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

globallookpress.com

© Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Его слова приводит ТАСС. Шойгу отметил, что план контрнаступления украинской армии был разработан штабными сотрудниками из Польши и Прибалтики.