Шойгу: ВСУ не дошли даже до первой линии обороны в ходе своего контрнаступления
Украинские войска не дошли даже до первой линии обороны в ходе своего контрнаступления, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
- globallookpress.com
- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Его слова приводит ТАСС.
Шойгу отметил, что план контрнаступления украинской армии был разработан штабными сотрудниками из Польши и Прибалтики.
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