RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: Генштаб провёл операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях

Короткая ссылка
Генштаб ВС России провёл операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Шойгу: Генштаб провёл операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях
  • AFP

Слова министра приводит ТАСС.

17 февраля Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить