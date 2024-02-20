Шойгу: Генштаб провёл операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях

Генштаб ВС России провёл операцию по взятию Авдеевки при минимальных потерях, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

AFP

Слова министра приводит ТАСС. 17 февраля Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.