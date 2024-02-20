Суд в ДНР приговорил пожизненно наёмника из Грузии за убийство военных ВС России
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«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы», — приводит РИА Новости заявление прокуратуры региона.
Отмечается, что наёмник будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.
В декабре следствие завершило расследование уголовного дела в отношении другого гражданина Грузии — Мамуки Гацарелии, который был завербован главным управлением разведки Украины и переправлен для участия в боевых действиях.