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Суд в ДНР приговорил пожизненно наёмника из Грузии за убийство военных ВС России

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Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению наёмника из Грузии за убийство трёх военных ВС России.
Суд в ДНР приговорил пожизненно наёмника из Грузии за убийство военных ВС России
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы», — приводит РИА Новости заявление прокуратуры региона.

Отмечается, что наёмник будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

В декабре следствие завершило расследование уголовного дела в отношении другого гражданина Грузии — Мамуки Гацарелии, который был завербован главным управлением разведки Украины и переправлен для участия в боевых действиях.

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