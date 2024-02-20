Суд в ДНР приговорил пожизненно наёмника из Грузии за убийство военных ВС России

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению наёмника из Грузии за убийство трёх военных ВС России.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гацарелию к пожизненному лишению свободы», — приводит РИА Новости заявление прокуратуры региона.

Отмечается, что наёмник будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

В декабре следствие завершило расследование уголовного дела в отношении другого гражданина Грузии — Мамуки Гацарелии, который был завербован главным управлением разведки Украины и переправлен для участия в боевых действиях.