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ВС России улучшили положение на Авдеевском направлении

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Российская армия улучшила за минувшие сутки положение по переднему краю на Авдеевском направлении, заняв более выгодные рубежи и позиции, заявили в Минобороны России.
ВС России улучшили положение на Авдеевском направлении
  • РИА Новости

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Также российские войска отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в окрестностях Ласточкино и Первомайского.

Потери противника составили до 425 военнослужащих.

17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

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