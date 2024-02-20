Четыре человека получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Четыре человека, по предварительной информации, получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом информирует Мининформации Донецкой Народной Республики.

globallookpress.com

«По предварительным данным, ранены четыре человека», — приводит сообщение РИА Новости. Ранее стало известно, что ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.