Медведев — об СВО: Россия защищает территории, которые веками были в её составе
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- © Ekaterina Shtukina, Sputnik
Выступая перед выпускниками Российского университета спецназа во время поездки в Чечню, Медведев отметил, что для России настал особый период.
«Мы защищаем нашу страну, наших людей, наши территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас пытались отнять», — приводит его слова ТАСС.
Также Медведев подчеркнул, что Россия приложит все усилия, чтобы спецоперация закончилась её победой.