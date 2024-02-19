RT в Telegram
Подпишись

Медведев — об СВО: Россия защищает территории, которые веками были в её составе

Короткая ссылка
Россия в ходе проведения СВО защищает территории, которые веками были в её составе и которые у неё пытались отобрать. С заявлением об этом выступил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев — об СВО: Россия защищает территории, которые веками были в её составе
  • AP
  • © Ekaterina Shtukina, Sputnik

Выступая перед выпускниками Российского университета спецназа во время поездки в Чечню, Медведев отметил, что для России настал особый период.

«Мы защищаем нашу страну, наших людей, наши территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас пытались отнять», — приводит его слова ТАСС.

Также Медведев подчеркнул, что Россия приложит все усилия, чтобы спецоперация закончилась её победой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить