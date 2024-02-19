Медведев — об СВО: Россия защищает территории, которые веками были в её составе

Россия в ходе проведения СВО защищает территории, которые веками были в её составе и которые у неё пытались отобрать. С заявлением об этом выступил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Выступая перед выпускниками Российского университета спецназа во время поездки в Чечню, Медведев отметил, что для России настал особый период.

«Мы защищаем нашу страну, наших людей, наши территории, которые являются интегральной частью нашего государства, которые были в составе нашего государства на протяжении веков и которые у нас пытались отнять», — приводит его слова ТАСС.

Также Медведев подчеркнул, что Россия приложит все усилия, чтобы спецоперация закончилась её победой.