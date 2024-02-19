ВС России уничтожили французский ЗРК SAMP/T в зоне спецоперации
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии совместными усилиями уничтожили зенитный ракетный комплекс SAMP/T французского производства в зоне спецоперации.
- РИА Новости
Об этом заявило Минобороны России в своей ежедневной сводке.
Также ведомство отметило, что были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах.
Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.
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