ВС России уничтожили французский ЗРК SAMP/T в зоне спецоперации

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российской армии совместными усилиями уничтожили зенитный ракетный комплекс SAMP/T французского производства в зоне спецоперации.

Об этом заявило Минобороны России в своей ежедневной сводке.

Также ведомство отметило, что были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах.

Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении.