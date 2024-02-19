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Кузнецова: с конца 2023 года из-за терактов со стороны ВСУ погибли 11 детей

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Заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова заявила, что ВСУ всё чаще стараются бить по гражданским объектам, в результате чего с конца прошлого года погибли 11 детей, ранены 22 ребёнка.
Кузнецова: с конца 2023 года из-за терактов со стороны ВСУ погибли 11 детей
  • AP
  • © Libkos

Такие данные она привела, выступая сегодня на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.

«Чем больше ВСУ проигрывают на поле боя, тем активнее они стараются бить по гражданским объектам. Удары сейчас наносятся специально по скоплениям людей, боевики ждут, когда люди выйдут на прогулки с детьми в выходной или в час пик в будни», — отметила она.

По её словам, с начала 2024 года «зафиксировано более 9 тыс. прилётов снарядов ВСУ на территории новых регионов России».

Кузнецова призвала подготовить предложения для обсуждения преступлений киевского режима на парламентском форуме БРИКС.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова рассказала о преследовании приёмных семей со стороны Украины.

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