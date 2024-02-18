Пушилин: шесть человек пострадали при детонации кассетных боеприпасов ВСУ в ДНР

Шесть мирных жителей, включая троих детей, получили ранения при детонации в Донецкой Народной Республике кассетных боеприпасов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Согласно опубликованному им в личном Telegram-канале сообщению, в Киевском районе Донецка пострадал мужчина 1968 г. р., в Горловке — мужчина 1968 г. р. и женщина 1966 г. р.

«В Пантелеймоновке в результате детонации суббоеприпаса ранены трое детей — мальчики 2012, 2013, 2014 годов рождения. Их состояние оценивается как тяжёлое», — отметил Пушилин, добавив, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее глава ДНР сообщил о четырёх мирных жителях, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.