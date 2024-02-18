Лекорню заявил о планах Франции обучить ещё до 9 тысяч военных ВСУ

Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж в 2024 году намерен обучить ещё от 7 тыс. до 9 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Об этом французский министр сказал в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

По словам Лекорню, Франция с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года обучила 10 тыс. украинских военных.

«И мы дополнительно обучим ещё от 7 до 9 тыс. в 2024 году в рамках как общей подготовки, так и специализированной», — рассказал он.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава обучила 40 тыс. украинских военных.