В СНБО Украины пожаловались на блокировку украинского зерна Польшей

Глава одного из департаментов Центра противодействия дезинформации при СНБО Алина Бондарчук пожаловалась на блокировку украинского зерна Польшей.

По её словам, Польша блокирует украинское зерно, но российское пропускает в больших объёмах.

Она также заявила, что за 2022—2023 годы 12 млн т зерна из России прошли транзитом и никак не блокировались. В то же время Украина ввезла 4,3 млн т, которые «Польше стоят поперёк горла».

Ранее сообщалось, что фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции приедут на забастовку польских аграриев на границе с Украиной 18 февраля.