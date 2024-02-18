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В СНБО Украины пожаловались на блокировку украинского зерна Польшей

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Глава одного из департаментов Центра противодействия дезинформации при СНБО Алина Бондарчук пожаловалась на блокировку украинского зерна Польшей.
В СНБО Украины пожаловались на блокировку украинского зерна Польшей
  • РИА Новости

По её словам, Польша блокирует украинское зерно, но российское пропускает в больших объёмах.

Она также заявила, что за 2022—2023 годы 12 млн т зерна из России прошли транзитом и никак не блокировались. В то же время Украина ввезла 4,3 млн т, которые «Польше стоят поперёк горла».

Ранее сообщалось, что фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции приедут на забастовку польских аграриев на границе с Украиной 18 февраля.

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