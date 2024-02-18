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Аксёнов: прощание с погибшими на майдане бойцами — переломный момент для Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что убийство в Киеве в ходе майдана в феврале 2014 года крымских сотрудников правоохранительных органов и прощание с ними в Симферополе стало переломным моментом для полуострова.
Аксёнов: прощание с погибшими на майдане бойцами — переломный момент для Крыма
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Аксёнов уточнил, что речь идёт о старшем лейтенанте Дмитрии Власенко, старшем лейтенанте Виталии Гончарове и старшем прапорщике батальона милиции особого назначения Андрее Федюкине.

Он подчеркнул, что их гибель — на совести майданных вождей и продажной киевской власти.

«22 февраля 2014 года в Симферополе проходила церемония прощания с погибшими. Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент», — говорится в сообщении.

Аксёнов добавил, что после этого жители Крыма окончательно поняли, что власти и закона на Украине уже нет.

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