Аксёнов: прощание с погибшими на майдане бойцами — переломный момент для Крыма
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Аксёнов уточнил, что речь идёт о старшем лейтенанте Дмитрии Власенко, старшем лейтенанте Виталии Гончарове и старшем прапорщике батальона милиции особого назначения Андрее Федюкине.
Он подчеркнул, что их гибель — на совести майданных вождей и продажной киевской власти.
«22 февраля 2014 года в Симферополе проходила церемония прощания с погибшими. Сотни людей несли свечи и цветы. Это был во многом переломный момент», — говорится в сообщении.
Аксёнов добавил, что после этого жители Крыма окончательно поняли, что власти и закона на Украине уже нет.